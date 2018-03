Aktien New York: Dow und S&P 500 stabilisieren sich

Der breit gefasste S&P 500 stieg zur Wochenmitte um 0,39 Prozent auf 2'622,82 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 kam derweil mit 6'532,10 Punkten kaum vom Fleck.

Die Wirtschaft der USA war am Jahresende 2017 etwas stärker gewachsen als bisher gedacht. Im vierten Quartal hatte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um auf das Jahr hochgerechnet um 2,9 Prozent höher als im Vorquartal gelegen, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington nach einer dritten Schätzung mitteilte. Das ist etwas mehr als noch in einer zweiten Erhebung mit 2,5 Prozent ermittelt. Im dritten Quartal hatte das annualisierte Wachstum 3,2 Prozent betragen.

ag/he

(AWP)