Aktien New York: Dow und S&P 500 vor stärkstem Quartalsschluss seit Jahren

Der Dow Jones Industrial und der S&P 500 stehen kurz vor der Vollendung ihrer stärksten Jahresauftakt-Quartale seit vielen Jahren. Sollten die beiden weltweit am meisten beachteten Indizes am Freitag ihre frühen Gewinne halten können, dürfte an der Wall Street der Leitindex Dow das stärkste erste Quartal seit 2013 beschliessen und der S&P 500 sogar das stärkste seit 21 Jahren. Beiden winkt zurzeit ein prozentual zweistelliger Dreimonatsgewinn.