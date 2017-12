Aktien New York: Dow unverändert - Techwerte leiden unter Apple

Nach dem verlängerten Weihnachtswochenende sind US-Standardwerte am Dienstag kaum verändert in den Handel gestartet. Die Technologiewerte litten hingegen unter deutlichen Verlusten bei Apple. Das Handelsvolumen war spürbar geringer als sonst. Die meisten europäischen Handelsplätze werden erst am Mittwoch wieder geöffnet.