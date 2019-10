Aktien New York: Dow verharrt unter 27 000 Punkten - Intel steigen kräftig

Für Aufsehen an den US-Börsen hat am Freitag Intel mit einem höheren Umsatzziel für das Gesamtjahr gesorgt. Anleger griffen daraufhin beherzt zu und sorgten für ein Kursplus der Aktie von 7 Prozent. Damit lagen die Papiere des Halbleiterkonzerns klar an der Spitze des Leitindex Dow Jones Industrial . Dieser rückte im frühen Handel um 0,29 Prozent auf 26 883,04 Punkte vor. Damit setzte sich die Stagnation des Index unterhalb von 27 000 Punkten auch vor dem Wochenende fort.