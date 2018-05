Aktien New York: Dow weiter im Minus - Sorge um Wirtschaftswachstum

Die an diesem Tag veröffentlichten Konjunkturdaten waren enttäuschend ausgefallen, was Sorgen um die Fortentwicklung des Wirtschaftswachstums auslöste. Zudem legte die US-Währung zu, so rutschte der Eurokurs erstmals seit Januar unter 1,20 Dollar. Thema des Tages war zudem die Verlängerung der Schonfrist bei den US-Einfuhrzöllen auf Stahl und Aluminium für die EU-Staaten sowie Mexiko und Kanada. Daneben sorgten Quartalsbilanzen für Bewegung.

Erst nach Börsenschluss wird Apple seinen Quartalsbericht vorlegen. Die Papiere des iPhone-Herstellers legten in erwartungsvoller Vorfreude bereits um 1,57 Prozent zu. Aber auch die insgesamt gute Stimmung für IT-Titel beflügelte, so gehörte das Dow-Siegerpodest ausschliesslich den Vertretern dieser Branche.

Dow-Schlusslicht waren die Papiere von Pfizer, die um 3,88 Prozent abrutschten. Der Pharmakonzern hatte zu Jahresbeginn zwar besser verdient als erwartet. Doch an der Wall Street hatten Anleger mit mehr Umsatz gerechnet.

Die Titel des Branchenkollegen Merck & Co. gaben davon angesteckt 2,64 Prozent ab. Im abgelaufenen Quartal hatte das Unternehmen besser abgeschnitten als gedacht./he

(AWP)