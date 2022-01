Aktien New York: Dow weitet Verluste aus - Nasdaq-Börse dreht ins Plus

Die Stimmung an der New Yorker Wall Street hat sich nach dem starken Jahresauftakt etwas eingetrübt. Details aus dem Notenbank-Protokoll hatten bereits für einen schwachen Handelsschluss am Mittwoch gesorgt. An diesem Donnerstag gab der Dow Jones Industrial weiter nach. Rund zwei Stunden vor dem Handelsschluss verlor er 0,36 Prozent auf 36 277,10 Punkte.