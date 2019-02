Aktien New York: Dow weitgehend erholt - Coca-Cola mit heftigem Tagesverlust

Die US-Börsen haben sich am Donnerstag weitgehend von ihren Verlusten erholt. Überraschend schwache US-Einzelhandelsdaten relativierten sich, nachdem die Möglichkeit einer Unterbewertung von Online-Handelstransaktionen am Markt diskutiert wurde. Zudem setzten die Anleger wieder vermehrt auf eine baldige Lösung des Handelskonflikts und auch im Streit um eine Mauer an der Grenze zu Mexiko.