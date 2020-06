Aktien New York: Dow wenig verändert

Die US-Aktienmärkte sind zur Wochenmitte nicht so recht vom Fleck gekommen. Dabei bewegten sich am Mittwoch die Standardwerte an der Wall Street leicht im Minus, während die Papiere an der Technologiebörse Nasdaq zulegten. Die Anleger setzen weiterhin auf ein Infrastrukturprogramm der US-Regierung und eine rasche Erholung der US-Wirtschaft von der Corona-Krise. Die etwas schwächer als erwartete Erholung bei den Baugenehmigungen im Mai sorgte jedoch für eine gewisse Zurückhaltung der Investoren.