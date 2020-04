Aktien New York: Dow wieder auf Talfahrt nach düsteren Jobdaten

Die Anleger an den US-Börsen haben schockierende Nachrichten vom Arbeitsmarkt am Freitag nur zu Beginn gut weggesteckt. Wie schon am Vortag wurden weiter steigende Ölaktien erst als Gegengewicht für den Dow Jones Industrial angesehen, der es sogar kurz ins Plus schaffte. Dann aber rutschte der Leitindex mit den Ölwerten wieder zusehends ab. Zuletzt verlor er 2,37 Prozent auf 20 905,38 Punkte. Auf Wochensicht zeichnet sich damit ein 3,4-prozentiger Verlust ab.