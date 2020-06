Aktien New York: Dow wieder bergab - 25 000-Punkte-Marke wackelt kurz

Angesichts zunehmender Sorgen über eine neue Coronavirus-Infektionswelle zeigen die Börsenampeln in New York am Montag die Farbe rot. Der Dow Jones Industrial ging nach einer Erholung am Freitag zum Wochenstart wieder auf Talfahrt und musste im frühen Handel um die 25 000 Punkte kämpfen. Nach einer halben Handelsstunde konnte der Leitindex der Wall Street diese Marke aber festigen, indem er sein Minus bei 25 173,48 Punkten auf 1,69 Prozent eingrenzte.