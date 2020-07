Aktien New York: Dow zeigt sich robust - Techwerte ziehen wieder an

Nach zwei verlustbringenden Tagen haben sich die US-Börsen am Montag wieder ins Plus vorgewagt. Zunächst noch zögerlich gestartet, schaffte es der Dow Jones Industrial bis zuletzt immerhin mit 0,26 Prozent ins Plus auf 26 539,23 Punkte. Die Vorwoche hatte der Leitindex nach zuvor drei Gewinnwochen und einem erneuten Test der 27 000-Punkte-Marke wieder schwächer beendet.