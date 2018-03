Aktien New York: Drohender Handelskrieg vergrault Investoren

Die Serie von Hiobsbotschaften rund um US-Präsident Donald Trump hat auch am Freitag die US-Aktienmärkte in ihrem Bann gehalten. Neben weiteren Personalrochaden in seinem Umfeld eskaliert der Handelskonflikt mit China. Die Bekanntgabe neuer US-Konjunkturdaten verlor in diesem Kontext deutlich an Wichtigkeit.