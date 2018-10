Aktien New York: Einigung auf Nafta-Neuauflage lässt Kurse steigen

Die Neuauflage des nordamerikanischen Freihandelsaufkommens Nafta hat der Wall Street am Montag frischen Schwung geben. Im frühen Handel rückte der US-Leitindex Dow Jones Industrial um 0,90 PRozent auf 26 696,34 Punkte vor - und machte so einen Haken an seine dürftige Entwicklung aus der Vorwoche. Er nimmt nun wieder Kurs auf sein jüngst erreichtes Rekordhoch von 26 769 Punkten.