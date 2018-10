Aktien New York: Einigung auf Nafta-Neuauflage lässt Kurse steigen

Die in letzter Minute erfolgte Einigung auf ein neues nordamerikanisches Freihandelsaufkommen hat der Wall Street am Montag frischen Schwung geben. Zwei Stunden vor Schluss rückte der US-Leitindex Dow Jones Industrial um 0,78 Prozent auf 26 664,90 Punkte vor - und machte so einen Haken an seine dürftige Entwicklung aus der Vorwoche. In der Spitze hatte er sich mit knapp 26 738 Punkten sogar dem jüngst erreichten Rekordhoch von 26 769 Punkten genähert.