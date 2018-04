Aktien New York: Entspannung im Handelskonflikt treibt Kurse an

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hatte in einer Rede auf dem asiatischen Wirtschaftsforum in Bo'ao in Südchina geringere Zölle auf Autoimporte, mehr Marktzugang und bessere Investitionsbedingungen in Aussicht gestellt. Die Aussagen des Staats- und Parteichefs deuteten auf ein kapitalistischeres und globaler aufgestelltes China hin, schrieb Analyst Michael Hewson vom Handelshaus CMC Markets.

Für den breiter gefassten S&P 500 ging es um 1,39 Prozent auf 2649,46 Punkte nach oben. Der Nasdaq 100 legte um 1,71 Prozent auf 6582,95 Punkte zu.

Mit hohen Kursgewinnen reagierten die Aktien von T-Mobile US und Sprint auf einen Bericht des "Wall Street Journal", dem zufolge beide Mobilfunkanbieter wieder Gespräche über ein Zusammengehen aufgenommen haben. Aktien von Sprint schnellten um fast 20 Prozent nach oben auf den höchsten Stand seit November 2017. T-Mobile US legten um rund 6 Prozent auf ein Dreiwochenhoch zu.

Unter den Einzelwerten standen einmal mehr populäre Technologiewerte im Fokus. Die Aufmerksamkeit richtet sich erneut auf den Datenskandal des Online-Netzwerkes Facebook : Unternehmenschef Mark Zuckerberg geht in seine erste Anhörung im US-Kongress mit weiteren Eingeständnissen schwerer Fehler. Facebook habe das Ausmass seiner Verantwortung nicht erkannt, sagte der 33-Jährige laut einer vorab veröffentlichten Stellungnahme für einen Ausschuss des Abgeordnetenhauses. Der Aktienkurs legte um 2,39 Prozent zu.

Für die Papiere von Netflix ging es um 1,52 Prozent auf knapp 294,34 US-Dollar nach oben. Die US-Banken JPMorgan und Morgan Stanley hatten ihre Kursziele erhöht, Morgan Stanley sieht mit 350 Dollar nun 20 Prozent Aufwärtspotenzial. JPMorgan prognostizierte gute Geschäftszahlen des Online-Filmanbieters.

In der Autozulieferbranche bahn sich ein weiteres Milliardengeschäft an: Tenneco will den Konkurrenten Federal Mogul für 5,4 Milliarden Dollar schlucken. Eingefädelt hat den Deal Investor Carl Icahn, zu dessen Firmenimperium Federal Mogul seit rund zehn Jahren gehört. Alle Seiten seien sich handelseinig und hätten eine entsprechende Erklärung unterzeichnet, teilte die beteiligten Parteien mit. Aktien von Tenneco zogen um fast 5 Prozent an.

Überdurchschnittliche Kursgewinne verzeichneten konjunkturabhängige Aktien wie DowDupont , Boeing , Caterpillar und Intel . Sie legten jeweils um rund 3 Prozent zu. Vorn lagen auch die Papiere der Ölproduzenten, gestützt von einem um rund 3 Prozent gestiegenen Ölpreis. Exxon Mobil legten um 3,07 Prozent und Chevron um 2,53 Prozent zu.

Papiere von Verifone schossen um mehr als 50 Prozent auf 22,73 Dollar nach oben. Der Anbieter elektronischer Zahlungssysteme soll von einem Finanzinvestor für 23 Dollar je Aktie in bar übernommen werden. Eine Hochstufung auf ?Overweight? durch Morgan Stanley schob den Kurs des Festplattenherstellers Seagate um 6,36 Prozent an. Aktien von Tupperware brachen hingegen nach enttäuschenden Quartalszahlen des Herstellers von Plastikboxen um gut 11 Prozent ein./bek/he

(AWP)