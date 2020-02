Aktien New York: Erholung - China forciert Kampf gegen Virus-Folgen

Die Anleger an der Wall Street haben am Mittwoch nach dem Rücksetzer vom Vortag wieder vorsichtig zugegriffen. Angetrieben von der Entschlossenheit Chinas, die wirtschaftlichen Konsequenzen der Coronavirus-Epidemie so gering wie möglich zu halten, legte der Dow Jones Industrial nach einer Handelsstunde um 0,28 Prozent auf 29 312,73 Punkte zu. Für einen Rekord reichte dies bei dem Leitindex aber nicht. In der Vorwoche hatte er 29 568 Punkte erreicht.