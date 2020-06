Aktien New York: Erholung nach Panikverkäufen am Vortag verpufft

An der Wall Street ist die zwischenzeitliche Erholung von dem panikartigen Kursrutsch am Vortag verpufft. Die wichtigsten Aktienindizes rutschten sogar überwiegend ins Minus. Im frühen Handel am Freitag hatten zunächst noch Aussagen eines Wirtschaftswissenschaftlers und Beraters von US-Präsident Donald Trump für Kauflaune gesorgt. Kevin Hassett hatte bereits am Vortag gesagt, dass der Juli ein "guter Zeitpunkt" für ein neues US-Hilfspaket für die Wirtschaft sei. Diese Einschätzung beeindruckte die Anleger aber nicht nachhaltig.