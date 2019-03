Aktien New York: Erholung trotz schwächer als erwarteter Wirtschaftdaten

Die US-Börsen in New York haben am Dienstag einen Erholungskurs eingeschlagen. Schwächer als erwartet ausgefallene Stimmungs- und Baudaten drücken nur kurz etwas auf die Stimmung. Der Dow Jones Industrial legte im frühen Handel zuletzt um 1,01 Prozent auf 25 775,86 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 stieg um 1,05 Prozent auf 2827,80 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 rückte um 1,12 Prozent auf 7399,13 Zähler vor.