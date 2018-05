Aktien New York: Erholung von Vortagsminus - Anleger schütteln Zinssorgen ab

Die US-Börsen erholen sich am Mittwoch bereits wieder von ihren Vortagsverlusten. Nachdem der Dow Jones Industrial am Dienstag erstmals wieder seit acht Tagen in negativem Terrain geschlossen hatte, ging es für ihn zur Wochenmitte schon wieder um 0,38 Prozent auf 24'799,83 Punkte nach oben. Er liegt damit im bisherigen Jahresverlauf wieder moderat über der Gewinnschwelle.