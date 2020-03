Aktien New York: Erholungsrally setzt sich nach enormem Vortagesplus fort

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial legte rund zwei Stunden vor Handelsschluss um 6,31 Prozent auf 22 010,45 Punkte zu. Am Dienstag hatte er in einer rasanten Erholung das erwartete Hilfspaket bereits grossteils vorweg genommen und war um 11,4 Prozent hochgesprungen. Solch einen enormen Tagesgewinn hatte es seit 1933 nicht mehr gegeben. Nach Börsenschluss wurde dann bekannt, dass das Paket ein Volumen von zwei Billionen US-Dollar haben und an diesem Mittwoch das Repräsentantenhaus passieren soll.

Der marktbreite S&P 500 stieg nach einem Vortagesgewinn von etwas mehr als 9 Prozent am Mittwoch nun zuletzt um 5,03 Prozent auf 2570,89 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 rückte um 2,94 Prozent auf 7776,03 Punkte vor.

"Zwar hat die Rally an den US-Börsen schon etwas für Erleichterung gesorgt, doch das alles ist nur temporär, solange die Pandemie sich lokal und weltweit weiter ausbreitet", sagte ein Marktstratege. Erst wenn die Ausbreitung des Virus eingedämmt werden könne, sei eine nachhaltigere Erholung möglich. Bedenklich sei aktuell die Situation vor allem in den USA, ergänzte Marktanalyst Christian Henke vom Broker IG. Sorgen bereitet dort insbesondere die Entwicklung in New York. Laut Vizepräsident Mike Pence kommen 60 Prozent aller neuen US-Fälle aus dem Grossraum der Metropole. Konjunkturdaten interessierten hingegen kaum.

Während es nur sehr wenige Verlierer gab, ging es für Aktien, die im Börsencrash besonders unter die Räder gekommen waren, weiter aufwärts. So erholten sich insbesondere Aktien aus der Reise- und Freizeitbranche. Kreisen zufolge sollen in dem US-Konjunkturpaket alleine 50 Milliarden Dollar für Fluggesellschaften vorgesehen sein. Die Papiere von American Airlines , Delta und United Airlines knüpften an ihre fulminante Vortagesrally an. American Airlines, die am Dienstag um mehr als 30 Prozent hochgesprungen waren, legten um weitere knapp 17 Prozent zu. Um mehr als 22 Prozent stiegen die Anteile von Delta Air Lines, während die von United Airlines um knapp 19 Prozent anzogen.

Im Dow sprangen die Aktien des schwer angeschlagenen Flugzeugbauers Boeing um 30 Prozent nach oben. Die Papiere von Nike standen mit überraschend starken Quartalszahlen im Blick und legten an zweiter Stelle im US-Leitindex um 14 Prozent zu. Damit machten die Aktien einen grossen Teil ihrer jüngst erlittenen Verluste wett. Der Sportartikelhersteller hatte im vergangenen dritten Geschäftsquartal trotz erster Belastungen durch die Virus-Krise deutlich mehr Umsatz erzielt als erwartet.

Laut dem Analysehaus Kepler Cheuvreux seien die Nike-Zahlen eine "starke Botschaft" an die gesamte Branche. Goldman-Analystin Alexandra Walvis lobte, Nike sei einzigartig aufgestellt, um die virusbedingten Verwerfungen zu kommen und bekräftigte die Aktie auf der "Conviction Buy List"./ck/jha/

(AWP)