Aktien New York: Erholungsversuch - Trump fordert zum Aktienkauf auf

US-Präsident Donald Trump hatte zuvor Investoren empfohlen, die zuletzt gefallenen Kurse zum Aktienkauf zu nutzen. Gleichzeitig wiederholte er am Dienstag (Ortszeit) seine scharfe Kritik an der US-Notenbank. Diese hatte vergangene Woche entschieden, den Leitzins anzuheben. "Ich denke, es ist eine grossartige Gelegenheit zu kaufen. Wirklich eine grossartige Gelegenheit zu kaufen", sagte Trump am ersten Weihnachtsfeiertag vor Reportern im Weissen Haus. Er habe "grosses Vertrauen" in US-Unternehmen, betonte der Präsident.

Der marktbreite S&P 500 stieg zuletzt noch um 0,33 Prozent auf 2358,89 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 1,00 Prozent auf 5958,64 Zähler zu./he

(AWP)