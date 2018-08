Aktien New York: Erneuter Aufwind für die Techbranche - Wall Street stabil

Anders als in Asien und Europa haben die internationalen Handelskonflikte und Währungsverluste in den Schwellenländern den US-Börsen am Freitag kaum zugesetzt. Leichte Zurückhaltung war zwar an der Wall Street zu spüren, doch die Technologiewerte befanden sich überwiegend wieder im Aufwind. Von den aktuellen Konjunkturdaten gingen leicht positive Impulse aus. Die Daten zum Geschäftsklima in der Region Chicago fielen stark aus und zudem etwas besser als erwartet.