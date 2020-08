Aktien New York: Favoritenrolle bei Anlegern wechselt - Dow-Werte gefragter

An der Wall Street haben die im Dow Jones Industrial enthaltenen Standardwerte am Mittwoch erst einmal die Favoritenrolle von den zuletzt gefragten Technologiewerten übernommen. Das Kursbarometer der Wall Street stieg im frühen Handel um 0,36 Prozent auf 27 879,09 Punkte, was aber keine Befreiung aus der jüngsten Seitwärtsspanne bedeutete. Seit Tagen schon dümpelt der Dow nahe den 28 000 Punkten lustlos vor sich hin.