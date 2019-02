Aktien New York: Fed-Protokoll lässt Dow & Co kalt

Auch neue Aussagen der US-Notenbank zum Stand der Konjunktur und zur Geldpolitik haben die US-Börsen am Mittwoch nicht in Schwung gebracht. Der Dow Jones Industrial , der am Vortag nicht von der Stelle gekommen war, legte zuletzt um 0,12 Prozent auf 25 927,98 Zähler zu. Zwischenzeitlich war der Dow zwar auf den höchsten Stand seit Anfang Dezember geklettert. Nach oben wie nach unten ging im bisherigen Handelsverlauf aber nicht viel.