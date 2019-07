Aktien New York: Fortschritte im Zollstreit bescheren S&P 500 ein Rekordhoch

Die Annäherung im US-chinesischen Handelsstreit hat den marktbreiten US-Aktienindex S&P 500 in Handelsverlauf am Montag auf ein Rekordhoch gehievt. Das Börsenbarometer hatte bei knapp 2978 Punkten den höchsten Stand seiner Geschichte erreicht. Zuletzt liess der Schwung wieder etwas nach und der S&P 500 stand noch 0,52 Prozent im Plus bei 2957,16 Punkten.