Aktien New York: Freundlich - Anleger verdauen Rückzug aus Iran-Deal (AF)

Nach dem durchwachsenen Handelsverlauf am Vortag haben sich die US-Aktienmärkte zur Wochenmitte dank des erneut starken Ölsektors wieder etwas berappelt. Der US-Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran sei an der Wall Street bereits eingepreist, habe sich jedoch sehr positiv auf die Ölpreise ausgewirkt, sagte ein Börsianer am Mittwoch. Hauptgrund ist die Furcht vor Angebotsengpässen, wenn die Vereinigten Staaten die ausgesetzten Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft setzen.