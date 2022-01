Aktien New York: Freundlicher Jahresauftakt - Tesla im Fokus

Die US-Börsen haben am ersten Handelstag des neuen Jahres zugelegt. Allerdings bröckelten die Gewinne am Montag zunächst komplett ab und die wichtigsten Indizes tauchten kurz in die Verlustzone ab. Dann fingen sie sich wieder und legten erneut zu. Die Stimmung der Anleger jenseits des Atlantiks war allerdings nicht ganz so positiv wie die der Anleger an Europas Börsen.