Aktien New York: Gewinne nach Feiertag - Nasdaq Composite auf Rekord

Der US-Aktienmarkt steuert nach der Feiertagspause auf einen freundlichen Wochenausklang zu. Vor allem an der Technologiebörse Nasdaq konnten sich die Anleger am Freitag über Kurgewinne freuen: Während der Auswahlindex Nasdaq 100 in der ersten Handelsstunde um 0,92 Prozent auf 12 264,52 Punkte kletterte, schaffte es der Nasdaq Composite gleich zu Beginn erneut auf einen Rekord.