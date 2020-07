Aktien New York: Gewinne nach Vortagesverlusten

Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,54 Prozent auf 3162,33 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 schlug sich erneut besser und stieg um 1,03 Prozent auf 10 632,53 Punkte.

Inmitten täglich weiter steigender Corona-Neuinfektionszahlen in den USA dürfte eine Warnung der Notenbankpräsidentin von Cleveland, Loretta Mester, stützend wirken, sagte Marktanalyst Craig Erlam vom Währungsbroker Oanda. Mester halte angesichts der ungebremsten Infektionszunahmen weitere Hilfsmassnahmen selbst während einer Wirtschaftserholung für nötig, erklärte er.

Mit rund 60 000 Infektionen binnen 24 Stunden erreichten die USA einen Höchststand von neu Infizierten. Im Zuge der Lockerung der Corona-Auflagen seit Mitte Juni ist der Anstieg dramatisch - vor allem in den Bundesstaaten Florida, Texas, Georgia, Arizona und Kalifornien.

Im Fokus an diesem Tag stand erneut ein Übernahmevorhaben. Der Versicherungsriese Allstate kündigte die einvernehmliche Übernahme seines Konkurrenten National General (NGHC) für rund 4 Milliarden US-Dollar an. Während daraufhin die Allstate-Aktien im S&P 100 um knapp 3 Prozent nachgaben, schnellten die von NGHC um fast 65 Prozent hoch. IBM indes reagierten mit plus 0,2 Prozent kaum auf eine angekündigte Übernahme. Der IT-Konzern kauft das brasilianische Software-Unternehmen WDG. Finanzielle Details wurden allerdings nicht genannt.

Der Versicherer Alcoa machte vorläufige Aussagen zu seinem zweiten Quartal, die Börsianern zufolge positiv überraschten. Doch die anfänglichen Kursgewinne verflüchtigten sich rasch. Die Aktie gab zuletzt sogar moderat nach. Die Papiere des legendären Jeans-Fabrikanten Levi Strauss gaben nach einem enttäuschenden Umsatz im zweiten Quartal um etwas mehr als 7 Prozent nach.

Im Leitindex Dow büssten American Express als Schlusslicht 1,7 Prozent ein und litten unter einer Abstufung durch die Citigroup . Diese strich ihre Kaufempfehlung für das Papier des Kreditkartenunternehmens und ist nun "neutral" gestimmt.

Neue Rekordhöhen erklomm zudem die Apple -Aktie, die an der Dow-Spitze um 1,8 Prozent auf 379,35 Dollar stieg. Der iPhone-Hersteller öffnet nun auch in Europa den Zugang zu Original-Ersatzteilen. Künftig werden auch freie Werkstätten Akkus, Bildschirme und andere Ersatzteile für iPhones aus Konzernbeständen verwenden können. An der Nasdaq erreichte ausserdem der Anteilsschein von Amazon ein neues Hoch bei etwas über 3070 Dollar. Zuletzt dann gab es wieder etwas zurück und legte um 1,8 Prozent auf 3055,15 Dollar zu./ck/fba

