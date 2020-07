Aktien New York: Gewinne nach Vortagesverlusten - Schaukelbörse setzt sich fort

Auf die Verluste am US-Aktienmarkt am Vortag sind am Mittwoch wieder Gewinne gefolgt. Die Schaukelbörse setzt sich somit fort. Der Dow Jones Industrial legte in der ersten halben Handelsstunde um 0,78 Prozent auf 26 090,86 Punkte zu, womit die 200-Tage-Linie weiter eine Hürde für den US-Leitindex bleibt. Diese Linie gilt unter charttechnisch interessierten Anleger als wichtiger Indikator für den längerfristigen Trend.