Aktien New York: Gewinne - Techwerte fangen sich wieder

In New York haben sich am Dienstag die Aktien von Technologie-Konzernen nach ihren Verlusten der vergangenen Tage wieder gefangen. Die Standardwerte rückten ebenfalls vor. Stützend wirkte am Markt, dass Kreisen zufolge die USA und China wieder Handelsgespräche aufnehmen wollen. Zudem kamen die Geschäftszahlen des Pharma-Schwergewichts Pfizer gut an.