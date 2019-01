Aktien New York: Gute Stimmung nach Zahlen von Boeing und Apple

Gut ankommende Quartalsberichte heben am Mittwoch die Laune bei den Anlegern an der Wall Street. Vor dem ersten US-Zinsentscheid in diesem Jahr und neuen Handelsgesprächen zwischen den USA und China rückte der Dow Jones Industrial im frühen Handel um 0,92 Prozent auf 24 806,21 Punkte vor. Hauptverantwortlich dafür waren deutliche Kursgewinne bei den Index-Schwergewichten Apple und Boeing .