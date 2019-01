Aktien New York: Gute Stimmung nach Zahlen von Boeing und Apple

Gut aufgenommene Quartalsberichte haben am Mittwoch die Laune bei den Anlegern an der Wall Street gehoben. Vor dem in Kürze erwarteten ersten US-Zinsentscheid in diesem Jahr rückte der Dow Jones Industrial etwa zwei Stunden vor Schluss um 0,98 Prozent auf 24 821,61 Punkte vor. Hauptverantwortlich dafür waren deutliche Kursgewinne bei den Index-Schwergewichten Apple und Boeing .