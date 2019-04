Aktien New York: Gute Wirtschaftsdaten geben weiteren Auftrieb

Die US-Börsen sind am Montag mit Gewinnen in den neuen Monat gestartet. Gestützt von positiven heimischen Konjunkturdaten und aus China setzten sie ihren guten Lauf damit fort. Im frühen Handel an der Wall Street gewann der Dow Jones Industrial 0,82 Prozent auf 26 140,44 Punkte. Bereits am Freitag hatte der US-Leitindex zugelegt und dabei von neuen Hoffnungen auf eine gütliche Lösung im Zollstreit zwischen den USA und China profitiert. Auch der Wochenverlauf war stark verlaufen und ganz besonders das erste Quartal des neuen Jahres. Für den Dow war es mit einem Plus von etwas mehr als 11 Prozent sein stärkstes Jahresauftaktquartal seit 2013 gewesen.