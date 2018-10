Aktien New York: Guter Start in die Bilanzsaison stoppt jüngste Talfahrt

Zum Auftakt der US-Berichtssaison am Freitag haben sich die Kurse am New Yorker Aktienmarkt nach dem jüngsten Ausverkauf etwas erholt. Der Dow Jones Industrial gewann in der ersten halben Stunde nach der Eröffnung 1,32 Prozent auf 25 384,17 Punkte. Wegen der massiven Verluste an den vergangenen zwei Handelstagen deutet sich aber auf Wochensicht für den US-Leitindex immer noch ein empfindliches Minus von gut 4 Prozent an.