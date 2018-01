Aktien New York: Guter Start ins neue Börsenjahr

Die US-Börsen sind am Dienstag mit Gewinnen ins neue Jahr gestartet. Der Dow Jones Index stieg im frühen Handel um 0,4 Prozent auf 24 818,22 Punkte. Mit dem positiven Beginn behält der Dow Jones Index das bisherige Rekordhoch von 24 876 Punkten im Blick. Vor dem Jahreswechsel hatte er sich diesem am Freitag noch bis auf wenige Punkte genähert, war dann aber im Handelsverlauf klar ins Minus abgerutscht. Immerhin hatte das Kursbarometer der Wall Street 2017 ohne Berücksichtigung von Dividenden einen Jahresgewinn von gut einem Viertel erzielt - doppelt soviel wie der Dax einschliesslich der Ausschüttungen an Aktionäre .