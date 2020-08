Aktien New York: Hängepartie im Dow setzt sich fort - Nasdaq auf dem Vormarsch

Die Hängepartie an der Wall Street geht zu Wochenbeginn weiter. Der Dow Jones Industrial , der den Corona-Crash in den vergangenen Monaten fast wieder ausgeglichen hat, tat sich am Montag im frühen Handel nahe der Marke von 28 000 Punkten weiter schwer, neue Impulse zu finden. Mit einem Minus von 0,21 Prozent auf 27 872,43 Punkte bewegte sich der New Yorker Leitindex in seiner engen Spanne der vergangenen vier Handelstage.