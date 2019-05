Aktien New York: Handelssorgen drücken den Dow Jones Industrial weiter ins Minus

Aus Sorge vor den konjunkturellen Folgen des Handelsstreits halten sich die Anleger am Mittwoch an der Wall Street weiter bedeckt. Der Dow Jones Industrial fiel um 1,08 Prozent auf 25 073,38 Punkte. Am Vortag war der US-Leitindex nach dem langen Wochenende bereits deutlich schwächer in die neue Woche gestartet.