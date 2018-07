Aktien New York: Handelsstreit belastet zum Juli-Auftakt

Der globale Handelskonflikt hält die Anleger an der Wall Street auch im neuen Börsenmonat in Atem. Im Streit um Sonderzölle hatte US-Präsident Donald Trump am Wochenende einmal mehr die Europäische Union angegriffen und dabei vor allem scharfe Worte gegen die Autoindustrie gerichtet. Die EU dagegen hatte vor weltweiten Vergeltungsmassnahmen gewarnt, die US-Exporte im Wert von rund 250 Milliarden Euro treffen könnten.