Aktien New York: Handelsstreit und Apple-Sorgen lähmen die US-Börsen

Die Wall Street ist am Montag angesichts des anhaltenden amerikanisch-chinesischen Handelsstreits schwach in die Thanksgiving-Woche gestartet. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab im frühen Handel um 0,58 Prozent auf 25 266,69 Punkte nach. Am breiten Markt stand der S&P 500 mit 0,56 Prozent im Minus bei 2721,03 Punkten.