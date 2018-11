Aktien New York: Handelsstreit und Apple-Sorgen lähmen die US-Börsen

Die Wall Street ist am Montag angesichts des anhaltenden amerikanisch-chinesischen Handelsstreits schwach in die Thanksgiving-Woche gestartet. Nach zögerlichem Start weitete der Leitindex Dow Jones Industrial seine Verluste am Ende der ersten Handelsstunde auf 0,93 Prozent aus und notierte nur noch bei 25 177,51 Punkten. Am breiten Markt fiel der S&P 500 um 0,91 Prozent auf 2711,40 Punkte.