Im frühen Handel stieg der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,35 Prozent auf 27 972,14 Punkte und machte sich damit wieder auf in Richtung Rekordhoch. Das hatte er am vergangenen Dienstag bei rund 28 090 Punkten erreicht. Der marktbreite S&P 500 legte am Montag um 0,52 Prozent auf 3126,51 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq 100 kletterte um 0,88 Prozent auf 8345,12 Punkte nach oben. Der breite Nasdaq Composite erklomm derweil bereits wieder ein Rekordhoch bei 8597 Punkten./ck/he

(AWP)