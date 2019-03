Aktien New York: Im Minus - Wachstumssorgen überlagern EZB-Billiggeldflut

Die Aussicht auf noch länger fliessendes Billiggeld in der Eurozone hat am Donnerstag die Anleger an den Aktienmärkten nicht animiert. Sie gewichteten die Sorgen um das weltweite Wirtschaftswachstum höher. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial verlor in der ersten halben Stunde nach dem Start 0,47 Prozent auf 25 553,03 Punkte.