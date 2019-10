Aktien New York: Indizes dämmen Verluste ein

Kurz vor weiteren Handelsgesprächen hat sich sich der Ton zwischen den USA und China wieder verschärft. Das bekamen am Dienstag auch die Anleger an der Wall Street zu spüren, wenngleich die anfänglichen Kursabschläge schrumpften. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial sank zuletzt noch um 0,48 Prozent auf 26 351,53 Punkte und knüpfte damit an seine Vortagsverluste an. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,73 Prozent auf 2917,22 Punkte bergab. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,56 Prozent auf 7681,54 Zähler.