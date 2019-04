Aktien New York: Indizes im Minus vor wichtigen Quartalsberichten

An den New Yorker Börsen haben die Indizes am Donnerstag leichte Verluste verzeichnet. Viel Bewegung gab es nicht, weder wegweisende Konjunkturdaten noch Quartalsberichte schwergewichtiger Konzerne standen auf der Tagesordnung. Erst am Freitag kommt die Berichtssaison mit den US-Banken JPMorgan und Wells Fargo in Fahrt.