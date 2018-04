Aktien New York: Indizes schaffen es ins Plus - IBM bremst die Stimmung

Börsianern zufolge lassen es die Anleger wegen der an diesem Tag eher gemischt ausgefallenen Unternehmensberichte etwas ruhiger angehen. Abwartend blicken sie am Abend auch auf den Konjunkturbericht Beige Book der US-Notenbank Fed, von dem sie sich mehr Einblick in den künftigen Zinskurs in den USA versprechen.

Auch andere Indizes hielten sich zuletzt knapp über der Gewinnschwelle: Der Auswahlindex der Technologiewerte Nasdaq 100 schaffte es nach schwächerem Start zuletzt mit 0,35 Prozent ins Plus auf 6840,23 Punkte. Der S&P 500 legte gestützt auf einen Rekordgewinn beim Bankhaus Morgan Stanley um 0,39 auf 2716,92 Punkte zu.

Nach der jüngsten Kursrally bis an ein Zweimonatshoch sind die Anleger von IBM am Mittwoch nach der Zahlenvorlage auf dem falschen Fuss erwischt worden. Die Titel des IT-Konzerns sackten wegen eines enttäuschenden Geschäftsausblicks deutlich um etwa 7 Prozent auf 149,50 US-Dollar ab. Ein deutlicher Umsatzanstieg im ersten Quartal konnte die Anleger dabei nicht besänftigen.

Andere Zahlenvorlagen für das erste Quartal jedoch überzeugten - darunter das Bankhaus Morgan Stanley mit einem erzielten Rekordgewinn. Nomura-Analyst Steven Chubak sprach daraufhin von einem "Spitzenquartal", angetrieben vom Investmentbanking und dem Handelsgeschäft. Die Aktien kletterten um 1,36 Prozent und setzen so einen positiven Akzent in der bislang eher gemässigt verlaufenden Berichtssaison für Finanzwerte. Auch United Continental wusste die Anleger zu überzeugen - vor allem mit einem in Aussicht gestellten Anstieg der Ticketpreise, der die Papiere mit etwa 5 Prozent ins Plus hievte. Händlern zufolge ist dies deshalb bemerkenswert, weil die Fluggesellschaft gleichzeitig ihre Kapazitäten aggressiv ausbaut.

Auch bei der Eisenbahngesellschaft CSX kamen die vorgelegten Resultate sehr gut an: Die Aktie rückte an der Nasdaq um mehr als 6 Prozent vor. In der Spitze kletterten sie sogar kurz auf ein Rekordniveau über der Marke von 60 Dollar. Auch beim Pharmakonzern Abbott gab es zunächst eher Lob für das Zahlenwerk, die Aktien sackten jedoch zuletzt um mehr als 3 Prozent ab. Bei näherer Betrachtung übten Börsianer hier Kritik am Umsatz im Kerngeschäft.

Für die Aktien von Ebay ging es zunächst um mehr als 5 Prozent hoch, dann aber legte sich die Euphorie wegen eines positiven Analystenkommentars wieder etwas. Zuletzt betrug das Plus bei den Papieren des Online-Marktplatzes noch etwa 2 Prozent. Morgan Stanley hatte sein Votum um gleich zwei Stufen auf "Overweight" erhöht - vor allem wegen der geplanten Integration der Zahlungsabwicklung.

Unter den Gewinnern im Dow befanden sich derweil die Ölwerte: Aktien von Chevron und ExxonMobil stiegen jeweils um mehr als 1 Prozent und profitierten dabei Marktteilnehmern zufolge vom anziehenden Ölpreis. Als Grund dafür galten überraschend gesunkene US-Lagerbestände, was allgemein als Hinweis auf ein geringeres Angebot oder eine stärkere Nachfrage gewertet wird./tih/he

(AWP)