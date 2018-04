Aktien New York: Indizes weiter im Aufwind dank Berichtssaison

Der jüngst aufgekommene Optimismus hat am Dienstag an der Wall Street angehalten. Befeuert von der anlaufenden Berichtssaison stieg der Dow Jones Industrial zuletzt um 0,90 Prozent auf 24 795,21 Punkte, womit er sich auf dem höchsten Niveau seit vier Wochen bewegt. Rückenwind gab dem New Yorker Aktienmarkt auch eine überraschend stark gestiegene Industrieproduktion in den USA. Geopolitische Spannungen dagegen rückten weiter in den Hintergrund.