Ein wenig erleichtert haben Anleger an der Wall Street am Dienstag auf Inflationszahlen reagiert. Die US-Verbraucherpreise sind im August nicht ganz so stark gestiegen wie erwartet. Das könnte der US-Notenbank Fed etwas mehr Zeit geben für das avisierte Anziehen der geldpolitischen Zügel, wie Beobachter anmerken. Davon könnten die Aktienmärkte profitieren.