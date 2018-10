Aktien New York: Italien-Schuldenkonflikt bremst auch die Wall Street

Die Querelen in der Europäischen Union bremsen am Dienstag auch in New York die Börsen aus. Im Gegensatz zu seinem deutlich nachgebenden Konterpart der Eurozone, dem EuroStoxx, kann sich der Dow Jones Industrial aber immerhin auf seinem Vortagsniveau behaupten. Der US-Leitindex stand im frühen Handel knapp mit 0,04 Prozent im Plus bei 26 661,10 Punkten.