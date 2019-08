Aktien New York: Jüngste Kurserholung war eine Eintagsfliege

Nach der Vortages-Kurserholung ist es mit der Kauffreude am New Yorker Aktienmarkt schon wieder vorbei: Am Mittwoch rutschte der Leitindex Dow Jones Industrial nach der ersten Handelsstunde um 1,28 Prozent ab auf 25 695,93 Punkte. Tags zuvor hatte er noch über ein Prozent fester geschlossen und so zumindest einen Teil des fast fünfeinhalbprozentigen Kursrutsches wieder gut gemacht, den der eskalierte amerikanisch-chinesische Handelsstreit ausgelöst hatte.